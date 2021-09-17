Митрополит Иларион приглашает на лекцию к 200-летию Достоевского

Фото: Из личного архива Илариона (Алфеева)

Открытая лекция митрополита Волоколамского Илариона, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского, 20 сентября пройдет в Большом актовом зале НИУ МЭИ.

На лекцию приглашаются все желающие. По окончании выступления можно задать вопросы митрополиту.

Митрополит Волоколамский Иларион (в миру Григорий Валериевич Алфеев) — иерарх Русской православной церкви, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, постоянный член Священного синода, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, настоятель Черниговского Патриаршего Подворья.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба.

Московский театр кукол на Бауманской зовет взрослых и детей с 24 сентября по 2 октября на фестиваль «ДостоевскийФест», где творчество писателя предстанет через призму искусства играющих кукол. Фестиваль соберет в программе постановки театров кукол, созданные по произведениям классика. Зрители увидят спектакли театров кукол из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Екатеринбурга, Перми, Набережных Челнов.