Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 2,2 тысячи дворов жилых домов в Москве специалисты планируют благоустроить в 2022 году. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что в период с 2011 по 2016 год в городе облагородили более 24 тысяч дворовых территорий.

Однако с течением времени меняются требования к устанавливаемым детским площадкам, спортивным объектам и даже к архитектурным формам. Из-за этого ремонтники по истечении сроков обновляют дворы и устанавливают новые элементы инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что на дворовых территориях специалисты особое внимание уделяют развитию дорожно-тропиночной сети, замене дорожного покрытия, ремонту детского и спортивного оборудования.

— Устанавливаем удобные скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. Дополнительно озеленяем территории, — написали в ведомстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что во дворах активно развивают дополнительную инфраструктуру — создают на территориях площадки для воркаута, спортивные поля, столы для настольного тенниса, фонтаны и декоративные элементы.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» подытожили, что в 2021 году в столице обновили более четырех тысяч дворов.

В среду, 15 сентября, на официальном сайте мэра столицы назвали главные объекты благоустройства в текущем году.

Читайте также:
дворы жилых домовБлагоустройствоРемонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте