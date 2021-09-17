Более 2,2 тысячи дворов благоустроят в Москве в 2022 году

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 2,2 тысячи дворов жилых домов в Москве специалисты планируют благоустроить в 2022 году. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что в период с 2011 по 2016 год в городе облагородили более 24 тысяч дворовых территорий.

Однако с течением времени меняются требования к устанавливаемым детским площадкам, спортивным объектам и даже к архитектурным формам. Из-за этого ремонтники по истечении сроков обновляют дворы и устанавливают новые элементы инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что на дворовых территориях специалисты особое внимание уделяют развитию дорожно-тропиночной сети, замене дорожного покрытия, ремонту детского и спортивного оборудования.

— Устанавливаем удобные скамейки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. Дополнительно озеленяем территории, — написали в ведомстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что во дворах активно развивают дополнительную инфраструктуру — создают на территориях площадки для воркаута, спортивные поля, столы для настольного тенниса, фонтаны и декоративные элементы.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» подытожили, что в 2021 году в столице обновили более четырех тысяч дворов.

В среду, 15 сентября, на официальном сайте мэра столицы назвали главные объекты благоустройства в текущем году.