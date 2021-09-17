Эксперт высоко оценил ход голосования на выборах в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Голосование в Москве идет на пять из пяти баллов. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, в сравнении с прошлыми парламентскими выборами, активность избирателей намного выше.

— Если по пятибалльной шкале оценивать, то из того, что знаю я, — пять. Я не видел пока ни одной жалобы, которая бы подтвердилась, — цитирует Журавлева агентство городских новостей «Москва».

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.