Музей Победы отметит 105-летие со дня рождения Зиновия Гердта

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Победы 21 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на программу, посвященную 105-летию со дня рождения народного артиста СССР, актера театра и кино Зиновия Ефимовича Гердта.

В 1941 году Гердт добровольцем ушел на фронт. Зимой 1943 года он получил тяжелое ранение и в больнице провел около года, перенеся заражение крови и одиннадцать операций. После выздоровления одна нога стала короче другой на 8 сантиметров, и хромота осталась на всю жизнь. Гердт награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

Праздничная программа начнется с концерта независимого театра «Инония». Артисты исполнят песни и стихи из кинофильмов с участием Гердта.

Гости музея смогут увидеть архивные фотографии и видеоматериалы с участием Гердта, предоставленные музеем Театра кукол под руководством С. В. Образцова, из спектакля «Необыкновенный концерт». В этой постановке Зиновий Ефимович озвучивал конферансье.

Далее зрители приглашаются на просмотр кинофильма Петра Тодоровского «Фокусник», главную роль в котором сыграл Гердт.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.