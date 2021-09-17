Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы отметит 105-летие со дня рождения Зиновия Гердта

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы отметит 105-летие со дня рождения Зиновия Гердта
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Победы 21 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на программу, посвященную 105-летию со дня рождения народного артиста СССР, актера театра и кино Зиновия Ефимовича Гердта.

В 1941 году Гердт добровольцем ушел на фронт. Зимой 1943 года он получил тяжелое ранение и в больнице провел около года, перенеся заражение крови и одиннадцать операций. После выздоровления одна нога стала короче другой на 8 сантиметров, и хромота осталась на всю жизнь. Гердт награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

Праздничная программа начнется с концерта независимого театра «Инония». Артисты исполнят песни и стихи из кинофильмов с участием Гердта.

Гости музея смогут увидеть архивные фотографии и видеоматериалы с участием Гердта, предоставленные музеем Театра кукол под руководством С. В. Образцова, из спектакля «Необыкновенный концерт». В этой постановке Зиновий Ефимович озвучивал конферансье.

Далее зрители приглашаются на просмотр кинофильма Петра Тодоровского «Фокусник», главную роль в котором сыграл Гердт.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

Читайте также:
МузеиюбилейВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте