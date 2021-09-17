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«Желтый» уровень опасности объявили в столице до утра 18 сентября из-за тумана

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности объявили в столице до утра 18 сентября из-за тумана
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана до утра 18 сентября. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в Гидрометцентре России.

— Местами туман. Период предупреждения — с 23:00 17 сентября до 7:00 18 сентября, — говорится в сообщении.

В пятницу, 17 сентября, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала, что москвичам не стоит ждать прихода летней жары, однако довольно теплая погода может вернуться в столичный регион ближе к концу сентября.

Специалист добавила, что в ближайшее время жителям столицы придется утеплиться.

Также Татьяна Позднякова заявила, что в столице в выходные ожидается прохладная погода с сильным ветром. По словам эксперта, температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. В субботу, 18 сентября, москвичей ждет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 11–13 градусов. Однако в воскресенье, 19 сентября, из-за влияния южного циклона погода будет облачной и ветреной.

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