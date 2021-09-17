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Здание скоропомощного стационарного комплекса построили в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского

Анастасия Волоснова

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Здание скоропомощного стационарного комплекса построили в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Михаил Колобаев
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с21 Карта всех событий

Скоропомощный стационарный комплекс площадью 11,5 тысячи квадратных метров возвели на территории НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на данный момент специалисты завершили возведение каркаса здания. Они начали работать с чистовой отделкой в подземной части. Кроме того, в настоящее время идет монтаж лифтов и устройство навесного фасада.

— Врачи очень ждут запуска этого корпуса, так как понимают, что он открывает им новые возможности с шестью новыми разнопрофильными операционными и новейшей техникой. Пациентов туда будут доставлять не только на автомобилях, но и на вертолетах — посадочная площадка оборудуется прямо на крыше комплекса, — отметил Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что фасад выполнят из натурального камня светло-бежевого оттенка под фактуру Травертина. Внутри будут организованы просторные зоны для ожидания, зоны для пациентов разной степени тяжести.

В субботу, 11 сентября, после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.

Он отметил, что сперва столичные власти волновались, когда начинали реализацию данной программы. Однако отремонтированные медицинские учреждения показали, что такой проект нацелен на успешный результат.

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