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Романа Курцына признали самым модным актером года на Fashion People Awards

Виктория Сикерина

Общество
Романа Курцына признали самым модным актером года на Fashion People Awards
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский артист Роман Курцын, известный по ролям в кинолентах «Крым» и «Гуляй, Вася!», получил награду на премии Fashion People Awards. Актера назвали самым модным в текущем году.

После получения заветного приза Роман Курцын поделился радостной новостью с поклонниками на личной странице в Instagram. Он опубликовал фотографию в необычном наряде. Для премии актер отдал предпочтение брюкам, футболке и развязанной бабочке. Образ дополнили очки и элегантные ботинки.

— Я стал самым модным актером, — отметил Роман Курцын.

Подписчики искренне поздравили актера в комментариях под постом. По их мнению, артист заслуженно получил приз.

Торжественная церемония награждения состоялась в среду, 15 сентября, в концертном зале Crocus City Hall в Москве. Такую премию провели в городе уже в 12-й раз для успешных и стильных звезд российского шоу-бизнеса, добавило ФАН.

Популярное американское издание Time в среду, 15 сентября, опубликовало список самых влиятельных людей в мире за 2021 год. В рейтинг вошли политические деятели, ученые, спортсмены и мировые звезды эстрады.

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