Первый розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования пройдет 18 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования проведут 18 сентября в 09:00. Розыгрыш пройдет в прямом эфире «Москва 24».

Победителям после 12:00 каждого дня розыгрыша будут направлять СМС-сообщение с номера DIT_MOS с уведомлением о выигрыше. Также проверить факт победы можно с 10:00 до 12:00 с 18 по 20 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

В первом конкурсе будут разыгрывать призы среди проголосовавших электронно 17 сентября до 20:00. Результаты станут известны 18 сентября в 09:00.

Чтобы стать участником программы «Миллион призов», необходимо принять участие в электронном голосовании. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленные у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.