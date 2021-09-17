Ученые предсказали появление отблеска сверхновой звезды в 2037 году

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Сверхновая звезда взорвалась 10 миллиардов лет назад. Однако астрономы считают, что ее отблески снова появятся на небе в 2037 году. Соответствующую научную работу специалисты опубликовали в журнале Nature Astronomy, пишет «МИР 24».

Ученые пояснили, что такое явление не будет напрямую связано с самой звездой. Свет от небесного объекта на протяжении длительного времени будет доходить до Земли через гигантское скопление галактик.

— Всякий раз, когда свет проходит вблизи очень массивного объекта, такого как галактика или скопление галактик, искривление пространства-времени, о котором говорит нам общая теория относительности Эйнштейна, задерживает движение света вокруг этой массы, — объяснили специалисты.

Такой отблеск в науке называют гравитационным линзированием. Из-за скопления галактик свет от взрыва звезды становится еще более ярким, а после умножается и разделяется на несколько лучей. Они в разное время появляются в небе над Землей.

Последний раз такое явление зафиксировали в 2019 году. Тогда астрономы пришли к выводу, что отблеск исходил от древней сверхновой звезды, которая была расположена в 10 миллиардах световых лет от планеты.

В настоящий момент ученые установили, что следующий свет от звезды появится в небе в 2037 году. Отблески также возможны и в 2042 году, но их эксперты ожидают более тусклыми.

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Источник: mir24.tv