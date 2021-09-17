Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в столичном Кунцеве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Академика Павлова Карта всех событий

Детскую поликлинику на 320 посещений в смену возведут в московском районе Кунцево. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Кунцево по адресу улица Академика Павлова, владение 40 (напротив) в следующем году построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену, — заявил он.

По словам главы ведомства, в настоящий момент специалисты возводят надземную часть объекта.

Новое медицинское учреждение будет полностью отвечать требованиям «Московского стандарта +». При этом фасады здания выполнят по нормам программы «Новый московский стандарт поликлиник».

Детскую поликлинику оборудуют педиатрическим отделением, зоной вакцинопрофилактики, кабинетами здорового ребенка и кормления, помещениями врачей специалистов, функциональной диагностики и реабилитации.

При этом в учреждении появятся комфортные зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкой мебелью. Систему навигации специалисты выполнят максимально удобной и понятной.

Ввод для пациентов с симптомами инфекционного заболевания организуют через специализированный бокс. Его же оснастят оборудованием для приема детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — заключил Рафик Загрутдинов.

В пятницу, 17 сентября, руководитель департамента строительства рассказал, что взрослую поликлинику с травматологическим отделением построят в столичном районе Строгино.