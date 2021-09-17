Поликлинику с травматологическим отделением возведут в Строгине

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Твардовского Карта всех событий

Взрослую поликлинику с травматологическим отделением построят в столичном районе Строгино. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что новое здание возведут на улице Твардовского. Специалисты планируют начать эксплуатировать постройку в 2022 году.

— Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом построят в районе Строгино по адресу улица Твардовского, владение 10. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — заявил глава ведомства.

Данное медицинское учреждение соответствует второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Здесь будут на высококвалифицированном уровне лечить пациентов с помощью современного технического оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов.

Взрослую поликлинику построят с соблюдением требований «Московского стандарта +». Фасады здания будут соответствовать концепции программы «Новый московский стандарт поликлиник».

В департаменте строительства добавили, что первый этаж нового медицинского учреждения оснастят кабинетом дежурного врача, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, зонами приема анализов и введения инъекций. В холле оборудуют пространство для питания, аптечный киоск и бахиломашину.

Также в поликлинике возведут травматологический пункт. Здесь предусмотрены кабинеты рентгенолога и других врачей, а также административные и служебно-бытовые помещения.

Второй этаж учреждения отдадут под кабинеты терапевтического отделения. На третьем уровне разместят врачей специалистов, администрацию и служебно-бытовые зоны. На четвертом — кабинеты врачей, зоны функциональной диагностики и технические помещения.

Пятый этаж оснастят техникой для лучевой диагностики и профилактики. На шестом уровне появятся отделения платных медицинских услуг, реабилитации и патронажной службы. А на седьмом этаже построят конференц-зал и помещения администрации.

В пятницу, 17 сентября, Рафик Загрутдинов рассказал, что новый лечебно-диагностический комплекс (ЛДК) Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова оборудуют около 800 единицами специализированной техники.