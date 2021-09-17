Медицинский центр имени Логинова в Москве оборудуют около 800 единицами техники

Фото: Пресс-служба стройкомплекса

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Новый лечебно-диагностический комплекс (ЛДК) Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова оборудуют около 800 единицами специализированного оборудования. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В ведомстве отметили, что медицинский центр позволит улучшить качество онкологической помощи в городе.

— В составе комплекса будет 480 коек. В нем будет около 800 наименований медицинского оборудования, которое будет уникальным, и суперсовременная патоморфологическая лаборатория, которая позволит повысить точность диагностики и назначений методов лечения, — заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также добавил, что комплекс имени Логинова оснастят современными томографами. По словам главы ведомства, возведение медицинского центра завершили на 50 процентов. Надземную часть сооружения уже достроили. Сейчас специалисты производят работы по отделке фасадов и внутренних помещений.

Рафик Загрутдинов в беседе с изданием «Российская газета» подчеркнул, что новый ЛКД будет полностью отвечать потребностям пациентов и персонала и особенностей оказания медицинской помощи онкобольным.

В пятницу, 17 сентября, руководитель столичного департамента строительства рассказал, что скоропомощный стационарный комплекс площадью 11,5 тысячи квадратных метров возвели на территории НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.