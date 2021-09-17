Иммунолог оценил эффективность и важность ревакцинации против коронавируса

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Прививка «Спутник Лайт» — единственная в России вакцина, которая предназначена для повторного введения спустя полгода. Такое мнение в пятницу, 17 сентября, высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что решать проблемы ревакцинации следует тогда, когда жители страны массово вакцинируются хотя бы первым компонентом прививки.

— В больницах умирают те, кто вообще ни разу не вакцинировался, ну, а ревакцинацию я, конечно, считаю необходимой процедурой. Она нужна, — заявил специалист.

Эксперт добавил, что случай в администрации президента доказал, что даже после прививки есть вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Однако в этом случае человек в легкой форме переносит заболевание.

— Результаты ревакцинации зарубежными вакцинами обсудить не могу, поскольку они в России не применяются, никаких выводов мы сделать об их эффективности не можем, — цитирует Национальная служба новостей слова иммунолога.

В пятницу, 17 сентября, в пресс-службе московской мэрии рассказали, что первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились пять миллионов жителей столицы.