Шум в салоне самолета оказался причиной изменения вкуса томатного сока

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Шум в салоне самолета оказался причиной изменения вкусовых характеристик томатного сока. Об этом говорят результаты исследования ученых Корнеллского университета, опубликованные в издании Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

Добровольцы во время эксперимента отметили, что томатный сок становится вкуснее в шумной среде. Ученые установили, что постоянные вибрации приводят к изменению ощущений вкусовых и обонятельных рецепторов. По этой причине в самолете продукты меняют вкус, считают исследователи.

По их данным, шум усиливает букет глутаминовой кислоты, которая находится в томатах. Из-за данного процесса томатный сок становится приятнее.

По мнению других ученых, вкус сока в самолете меняется из-за сухого воздуха на борту. Сухость негативно влияет на работу вкусовых рецепторов, поэтому пища может казаться пресной и делает вкусным томатный сок, пишет «Nation News».

До этого диетолог Ирина Бородина рассказала о необходимости укреплять свой иммунитет осенью. Для этого следует включить в свой рацион питания шесть овощей и фруктов.

По словам врача, во время осенних холодов следует употреблять тыкву. В ее составе содержится большое количество витаминов K, РР, Е, С и группы B. Кроме того, овощ обогащен полезными микроэлементами, железом, магнием, калием, клетчаткой, фосфором и антиоксидантами. Также укрепить иммунную систему поможет гранат