Явка на выборы в Госдуму в России составила 16,85 процента

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Явка на выборы в Госдуму в пятницу, 17 сентября, на 20:00 по московскому времени в России составила 16,85 процента. Об этом рассказали в ЦИК.

В комиссии уточнили, что при подсчете не учитывалось дистанционное электронное голосование, пишет РИА Новости.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал глава правительства России Михаил Мишустин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.