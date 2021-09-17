В Европарламенте потребовали провести расследование против «Газпрома» из-за роста цен на газ

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Группа примерно из 40 депутатов в Европарламенте предложила провести расследование в отношении российской компании «Газпром». Его должны проверить на соблюдение антимонопольных норм, из-за нарушения которых якобы могут расти цены на газ в Европе. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил источник ТАСС в Европарламенте.

— Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе, — говорится в сообщении источника агентства.

В Еврокомиссии (ЕК) отметили, что получили письмо и позже ответят на него в установленном порядке.

При этом представитель ЕК Вивиан Лунела отметила, что значительный рост цен на газ мог быть вызван объективными причинами. Среди них повышение стоимости на электричество — из-за его восстановления после пандемийного 2020 года и падение выработки ветряного электричества из-за продолжительного штиля в Северном море. Кроме того, на газ в Европе повысился спрос после прошлого года и произошло удорожание экологических квот. Большой спрос из-за восстановления экономики в странах Азии и отсутствие производственных возможностей в нескольких европейских державах также повлияли на рост цен.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.

В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.

Позже в «Газпроме» ответили на претензии депутатов. Компания выполняет все поставки по контрактам и старается удовлетворить и дополнительный спрос.

— «Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей, — передает Интерфакс сообщение службы информации компании.

Кроме того, она поставляет в страны дальнего зарубежья количество голубого топлива, близкое к рекордному. По сравнению с 2020 годом, экспорт увеличился на 17,4 процента, или на 20,6 миллиарда кубических метров. В 2021 году этот показатель составил 138,6 миллиарда.