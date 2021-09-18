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Великобритания упростила въезд для привитых одобренными в стране вакцинами

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Великобритания упростила въезд для привитых одобренными в стране вакцинами
Фото: pixabay.com

Для прибывших в Великобританию из стран за пределами «красной зоны» с 4 октября упрощаются правила въезда. Это касается людей, полностью привитых одобренными в стране вакцинами от коронавируса.

Теперь таким людям необходимо сдать один ПЦР-тест, сообщает британский министра транспорта Грант Шэппс в своем Twitter.

— Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания, и сделали поездки за рубеж дешевле, — отметил он в эфире телеканала Sky News.

Российские вакцины в Великобритании пока не зарегистрированы, поэтому отечественные туристы по-прежнему будут сдавать два теста на коронавирус по приезде — на 2 и на 8 день пребывания. Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, а в случае второго несданного анализа сумма увеличится вдвое. Такие меры страна ввела еще в феврале из-за роста заболеваемости COVID-19.

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