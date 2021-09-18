Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир путин подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда 50 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 17 сентября, на сайте Кремля.

Выплату смогут получить граждане РФ, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При этом они не обязательно должны проживать на территории РФ — награжденные могут находиться в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Президент поручил Правительству обеспечить реализацию и выделить финансирование на данный вопрос, а также установить порядок выплаты.

Она приурочена к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни» — это единственная транспортная артерия, которая связывала осажденный Ленинград с другими территориями. По ней доставлялись продукты и эвакуировались люди в тяжелые блокадные годы.

24 августа Путин подписал указ, согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.