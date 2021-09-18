Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова заявила, что прежние времена для деятельности Apple и Google в РФ прошли

Михаил Алимов

Политика
Захарова заявила, что прежние времена для деятельности Apple и Google в РФ прошли
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Американские компании Apple и Google больше не смогут уклоняться от соблюдения российских законов. Прежние времена прошли. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Думаю, они полагали, что будет «как всегда»: пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли — по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России — соблюдение российского законодательства, — прокомментировала она публикацию издания The New York Times.

По ее словам, американские компании в срок не выполнили требования российского законодательства по удалению запрещенного контента. Из-за этого произошли многочисленные обсуждения и созыв заседания специальной комиссии. Захарова отметила, что того же самого требуют от зарубежных компаний и иностранные государства, передает ТАСС.

До этого замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить оборотные штрафы в отношении Google, Twitter и Facebook за неудаление запрещенного контента. Он добавил, что решения примут в отношении тех компаний, которые нарушают требования Роскомнадзора на систематической основе. Решения суда о наложении штрафов более чем на 130 миллионов рублей уже имеются, сообщил представитель ведомства.

Читайте также:
GoogleСШАМария Захарова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте