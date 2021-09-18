Захарова заявила, что прежние времена для деятельности Apple и Google в РФ прошли

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Американские компании Apple и Google больше не смогут уклоняться от соблюдения российских законов. Прежние времена прошли. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Думаю, они полагали, что будет «как всегда»: пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли — по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России — соблюдение российского законодательства, — прокомментировала она публикацию издания The New York Times.

По ее словам, американские компании в срок не выполнили требования российского законодательства по удалению запрещенного контента. Из-за этого произошли многочисленные обсуждения и созыв заседания специальной комиссии. Захарова отметила, что того же самого требуют от зарубежных компаний и иностранные государства, передает ТАСС.

До этого замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить оборотные штрафы в отношении Google, Twitter и Facebook за неудаление запрещенного контента. Он добавил, что решения примут в отношении тех компаний, которые нарушают требования Роскомнадзора на систематической основе. Решения суда о наложении штрафов более чем на 130 миллионов рублей уже имеются, сообщил представитель ведомства.