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СМИ: Норвегия потребовала от России открытости из-за учений «Запад-2021»

Михаил Алимов

Политика
СМИ: Норвегия потребовала от России открытости из-за учений «Запад-2021»
Фото: Минобороны РФ

Россия должна проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает издание NRK.

— Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом, — передает его слова издание.

По словам министра, в последние годы Россия все больше наращивает свое присутствие на севере. В том числе и поблизости от норвежских территорий.

— Российская военная активность поблизости от норвежских территорий неуклонно нарастает, — сообщил Бакке-Йенсен.

До этого стало известно, что Россия впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехту» на совместных стратегических учениях «Запад-2021». «Ураны-9» занимались «уничтожением» живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Роботы «Нерехта» были задействованы для огневой поддержки подразделений и разведки.

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