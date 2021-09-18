Блинкен поздравил новую главу МИД Великобритании с вступлением в должность

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил с вступлением в должность новую главу МИД Великобритании Элизабет Трасс. Дипломаты поговорили по телефону. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В разговоре Блинкен сообщил, что двусторонние отношения между США и Великобританией в области поддержки порядка и демократии во всем мире очень важны. Главы ведомств обсудили текущую внешнеполитическую обстановку, включая Афганистан, Китай и Иран. Также они подняли тему участия во всеобщей климатической программе, передает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил экс-министра по международной торговле Великобритании Лиз Трасс на пост главы МИД 15 сентября. Трасс сменила на этом посту Доминика Рааба. Он, в свою очередь, стал вице-премьером, министром юстиции и лордом казначейства.

Рааб подвергся критике из-за отпуска, в который бывший дипломат поехал в разгар военного кризиса в Афганистане. Он поручил переговоры с афганским коллегой об эвакуации местных переводчиков своему помощнику. Сам Рааб в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите, а на службу он вернулся только 16 августа.