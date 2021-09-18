Жители 50 стран воспользовались онлайн-сервисом Главархива «Моя семья»

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Электронным сервисом Главархива «Моя семья» воспользовались жители 50 стран мира. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чаще других информацию о своей родословной ищут жители ФРГ, Украины, Белоруссии, Швеции и Франции. Дольше всего страницы портала просматривают граждане из Аргентины. Глубина их просмотров на сайте составляет в среднем 20 минут.

— Сейчас в «Моей семье» доступно почти 5,5 миллиона страниц метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей, и их количество увеличивается каждый месяц, — рассказала заммэра.

Сервис «Моя семья» начал свою работу в конце 2020 года. Уже к прошлогодним новогодним каникулам его посетили более 100 тысяч пользователей.

К настоящему моменту количество посетителей портала превысило полтора миллиона человек. Около 10 процентов из них являются иностранными пользователями.

Архивы «Моей семьи» насчитывают литературу более 1400 храмов столицы и Московской губернии. По этим данным пользователи могут узнать о жизни своих предков с 1772 по 1917 год, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.