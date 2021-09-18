Европейский регулятор одобрит детские вакцины от коронавируса к ноябрю

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Европейский регулятор одобрит препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции для детей к ноябрю текущего года. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

По его словам, на то, чтобы оценить данные о таких вакцинах, потребуется около трех-четырех недель, передает ТАСС.

В настоящее время дети чаще болеют коронавирусом, так как вирус стал более агрессивным. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, взрослые должны сделать все, чтобы защитить детей от COVID-19. Он пояснил, что на данный момент коронавирус стал распространяться быстрее, чем ранее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».