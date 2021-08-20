Мурашко заявил, что дети стали чаще болеть коронавирусом

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В настоящее время дети чаще болеют коронавирусом, так как вирус стал более агрессивным. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, взрослые должны сделать все, чтобы защитить детей от COVID-19. Он пояснил, что на данный момент коронавирус стал распространяться быстрее, чем ранее.

Министр призвал всех взрослых привиться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и детей. Мурашко добавил, что занятия о вакцинации необходимо будет провести 1 сентября с учителями и родителями.

— Я думаю, что вы сделаете такой селектор по региону для того, чтобы обучить правилам безопасности учителей и родителей для того, чтобы обучить школьников. Обязательно в осенний период нужно подготовиться в том числе и по наличию антисептиков, масок, — приводит ТАСС слова министра.

Мурашко также заявил, что более 43 миллионов россиян привились от COVID-19. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета. По его словам, в настоящее время к привитым 60 процентам взрослого населения приближаются Белгород, Подмосковье, Чечня и другие регионы.

20 августа глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».