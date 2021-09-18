Глава СПЧ сообщил об отсутствии серьезных нарушений в первые сутки выборов в Госдуму

Фото: Facebook / Страница Валерия Фадеева

Серьезных нарушений не было выявлено за сутки на всероссийских выборах в Госдуму. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, мониторинговая группа совета в процессе выборов работает в 11 регионах России. Основными ее задачами являются оценка подготовки избирательных комиссий и оперативное реагирование на сообщения о нарушениях.

— Я сам нахожусь в Архангельске... Здесь пока спокойно. У коллег в других регионах — тоже, — рассказал Фадеев.

В связи с тем что выборы в Госдуму проходят в РФ на протяжении трех дней, добавил он, в избирательные кампании были интегрированы современные технологии. В частности, сейф-пакеты, которые запечатываются в ночное время и имеют свои уникальные номера. Глава СПЧ отметил, что к этой системе у граждан пока не было серьезных претензий.

Фадеев уточнил, что совет следит за выборами не только в тех субъектах, где находятся группы СПЧ. Мониторинг осуществляется еще и через средства массовой информации и другие каналы связи.

Так, например, вечером 17 сентября в Крыму появились жалобы на введение бюллетеней после закрытия избирательных участков.

— Избиркомы и наблюдатели оперативно прояснили ситуацию. Речь шла о том, что в КОИБ опускались бюллетени после надомного голосования. С соблюдением всех необходимых процедур, — цитирует Фадеева РИА Новости.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.