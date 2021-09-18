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Инфекционист рассказал о предстоящих темпах заболеваемости коронавирусом осенью

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист рассказал о предстоящих темпах заболеваемости коронавирусом осенью
Фото: Pixabay

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2021 года точно будет, однако показатели окажутся ниже, чем в прошлом году. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, текущей осенью жители России не подвергнутся коронавирусу в таком же масштабе, как в 2020 году, потому как иммунитет у большей части населения уже выработан.

— Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован, — сказал эксперт.

Он подытожил, что общий иммунитет россиян к COVID-19 формируется по большей части естественным путем. Тимаков предположил, что до конца зимы в РФ уже выработается «нормальная» иммунная прослойка, передает РИА Новости.

До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом произойдет из-за его рециркуляции между детьми в образовательных учреждениях. Дети в свою очередь принесут вирус домой и заразят семьи. Эксперт призвал больше внимания уделять своему самочувствию. Если есть хоть малейшие признаки его ухудшения, стоит дистанцироваться от коллег, чтобы не заразить их.

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