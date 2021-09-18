ЦИК сообщил о трех зарубежных атаках на свои ресурсы в первый день выборов

Фото: ЦИК РФ

За первые сутки голосования на выборах в Госдуму Центральная избирательная комиссия России зафиксировала три зарубежные атаки на свои ресурсы. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил глава федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук.

— За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости, — рассказал он.

По словам Ковальчука, первое сканирование системы длилось около шести часов, второе продолжалось две минуты.

Вечером 17 сентября была организована еще одна распределенная DDoS-атака, продолжительность которой составила одну–две минуты. Ее представитель ЦИК оценил как достаточно мощную, передает РИА Новости.

До этого Алексей Венедиктов заявил, что система онлайн-голосования в первые часы проведения выборов в Государственную думу дважды подверглась DDoS-атакам. Из-за этого фактора и большого числа избирателей система была перегружена.

По его словам, из-за технических сбоев люди по 10–15 минут ожидали загрузки сервисов для голосования. Венедиктов подчеркнул, что, если бы такие атаки не совпали с большим наплывом граждан, проблем бы не возникло.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.