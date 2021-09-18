Тестировщик интерфейса ДЭГ рассказал о работе системы голосования для слабовидящих

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Принять участие в голосовании на текущих осенних выборах в Государственную думу могут и граждане со слабым зрением. Деталями о работе системы голосования для слабовидящих в субботу, 18 сентября, поделился тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования Алексей Любимов.

По его словам, для граждан с проблемами зрения на избирательных участках были подготовлены специальные трафареты с использованием шрифта Брайля. Теперь все слабовидящие избиратели могут проголосовать без помощи третьих лиц, как это было ранее.

Любимов подытожил, что систему онлайн-голосования также модернизировали. В 2021 году она работает еще лучше, чем раньше, передает «Москва 24».

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.