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Исторический корпус Боткинской больницы ждет реконструкция

Полина Долганова

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Исторический корпус Боткинской больницы ждет реконструкция
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В старом корпусе столичной клинической больницы имени С.П. Боткина планируют провести реконструкцию. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здание медучреждения, которое находится во 2-м Боткинском проезде, в 1909 году построили по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица.

Административный корпус больницы относится к объектам культурного наследия.

В рамках работ по модернизации здания специалисты пристроят к корпусу лифтовые шахты, а также проведут необходимые работы по отделке и ремонту.

Лифтовые шахты, которые появятся с наружней стороны, будут выполнены из железобетона с облицовкой из зеркального стекла. Будущие лифты будут способны перевозить до 1600 килограммов груза и смогут довозить до нужного этажа в том числе и маломобильных пациентов.

Внутри больницы ремонтники отделают стены штукатуркой, покрасят интерьерные части примыкания лифтов и воссоздадут отделку пола.

Отмечается, что ремонтные работы не приведут к изменению функционального назначения постройки.

Боткинская Больница является крупнейшим в городе многопрофильным медицинским учреждением. Каждый год там лечатся свыше 100 тысяч жителей столицы, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, при Боткинской больнице обустроят первый в России инновационный полигон с инфраструктурой сетей связи 5G. На нем будут тестировать прорывные технологии в области медицины. Перед повсеместным внедрением сетей пятого поколения необходимо убедиться в их безопасности. Для этого создаются специальные индустриальные 5G-полигоны, на которых будут испытаны стратегические решения с использованием новых технологий. Об этом ранее рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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