Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цифровой двойник Москвы стал одним из победителей конкурса «Проф-IT.2021»

Анастасия Волоснова

Город
Цифровой двойник Москвы стал одним из победителей конкурса «Проф-IT.2021»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Цифровой двойник города Москвы» смог стать одним из победителей в номинации «Лучший инновационный проект» IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «Проф-IT.2021». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, разработку оценили, так как ее создатели использовали сквозные технологии и искусственный интеллект.

Лысенко отметил, что проект с фотограмметрической 3D-моделью города и архивом панорам столичных улиц является ключевым в сфере цифровизации столичного Стройкомплекса.

— Он позволяет не только получить подробную и наглядную информацию о зданиях и инженерных системах, но и спрогнозировать, как новый объект впишется в существующую городскую застройку, — добавил Эдуард Лысенко.

В свою очередь, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что данная система позволяет принимать взвешенные решения, выведенные из большой базы данных, работающей в режиме реального времени, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Более двух с половиной тысяч разработок уже представили на московской онлайн-платформе «Карта инновационных решений», рассказала в среду, 8 сентября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, около 1800 организаций из России показали свои проекты в рамках программы. Она отметила, что искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные — самые популярные сферы в современных разработках.

Читайте также:
разработкатехнологиипобеда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте