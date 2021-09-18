Цифровой двойник Москвы стал одним из победителей конкурса «Проф-IT.2021»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Цифровой двойник города Москвы» смог стать одним из победителей в номинации «Лучший инновационный проект» IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «Проф-IT.2021». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, разработку оценили, так как ее создатели использовали сквозные технологии и искусственный интеллект.

Лысенко отметил, что проект с фотограмметрической 3D-моделью города и архивом панорам столичных улиц является ключевым в сфере цифровизации столичного Стройкомплекса.

— Он позволяет не только получить подробную и наглядную информацию о зданиях и инженерных системах, но и спрогнозировать, как новый объект впишется в существующую городскую застройку, — добавил Эдуард Лысенко.

В свою очередь, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что данная система позволяет принимать взвешенные решения, выведенные из большой базы данных, работающей в режиме реального времени, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Более двух с половиной тысяч разработок уже представили на московской онлайн-платформе «Карта инновационных решений», рассказала в среду, 8 сентября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, около 1800 организаций из России показали свои проекты в рамках программы. Она отметила, что искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные — самые популярные сферы в современных разработках.