Эксперт оценил высокую активность голосующих онлайн москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве наблюдается высокая активность москвичей, голосующих онлайн. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, депутат Московской городской думы Александр Козлов.

По его словам, онлайн-голосование — это современный и безопасный способ участия в выборах, позволяющий выполнить свой гражданский долг в условиях пандемии коронавируса.

Он уточнил, что число наблюдателей в этом году в Москве составило более 16 тысяч человек.

— Мы в группе разбора смотрим эпизоды, которые наблюдаем в СМИ, соцсетях, нам приходят, и мы их разбираем. Это тоже пример для многих регионов РФ, Москва традиционно показывает, — добавил Александр Козлов, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.