«Уфа» обыграла «Химки» в матче Российской премьер-лиги

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Футболисты «Уфы» обыграли подмосковные «Химки» в стартовом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу, 18 сентября.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Уфы». В составе команды победителей мяч в ворота забил Гамид Агаларов на 52-й и 82-й минутах и Владислав Камилов на 62-й минуте.

Футболист «Химок» Денис Глушаков отличился на 44-й и 89-й минутах.

В следующем туре футболисты «Уфы» встретятся с московским «Спартаком», а «Химки» сыграют с «Локомотивом» 25 сентября.

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