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Губернатор Подмосковья поблагодарил всех, кто пришел на выборы

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Губернатор Подмосковья поблагодарил всех, кто пришел на выборы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность всем, кто сходил на выборы в Госдуму. Соответсвующее обращение он написал в субботу, 18 сентября, на своей странице в соцсети Instagram.

Он также поблагодарил тех, кто только планирует прийти на выборы.

— Отдельная благодарность работникам участковых комиссий — у вас тяжелая и ответственная миссия, — добавил Воробьев.

Он уточнил, что сам уже проголосовал на выборах на избирательном участке в культурном центре «Барвиха», пишет «Подмосковье сегодня».

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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