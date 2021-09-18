Андрей Бочкарев: Пересадку на «серую» ветку метро откроют на станции «Каховская»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

В рамках второго этапа реконструкции станции «Каховская» специалисты начали проводить работы по созданию новой пересадки на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время первый этап реконструкции «Каховской» находится на завершающей стадии. Так, была завершена архитектурная отделка, ее площадь составила 11 тысяч квадратных метров.

На втором этапе пересадку на смежную «Севастопольскую» проведут через обновленный второй вестибюль.

— Открыть ее планируется уже после запуска движения по участку БКЛ, — добавил Андрей Бочкарев.

Он отметил, что пересадка повысит удобство перемещения пассажиров.

При этом генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал об окончании работ по устройству верхнего строения пути.

— Также строители заканчивают монтаж инженерных систем на станции, по его завершению первый этап реконструкции будет полностью выполнен, и «Каховская» будет готова вновь принять пассажиров столичной подземки одновременно с 9 новыми станциями пусковых участков БКЛ этого года, — уточнил Кравцов.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции от «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.

Также 16 сентября, мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.