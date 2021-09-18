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Андрей Бочкарев: Тоннелепроходку на юго-западе БКЛ вели в условиях повышенной сложности

Анастасия Волоснова

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Андрей Бочкарев: Тоннелепроходку на юго-западе БКЛ вели в условиях повышенной сложности
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Аминьевская Карта всех событий

Проходку тоннелей на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы проводили в условиях повышенной технологической сложности. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет об участке между станциями «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». По словам Бочкарева, специалистам было сложно работать из-за плотной жилой застройки в данных районах.

— При этом в тупиках за станцией «Аминьевская» был проложен дополнительный средний тоннель для оборота подвижного состава метрополитена, — уточнил Андрей Бочкарев.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что строительство и прокладку тоннелей также осложняли загруженные магистрали юго-запада города. Кроме того, специалистам было трудно работать из-за железной дороги Киевского направления МЖД.

— В связи с этим в ходе работ применялись страховочные пакеты для нивелирования воздействия тоннелепроходки на регулярное движение пассажирских поездов, — рассказал Юрий Кравцов.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.

Также 16 сентября мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.

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