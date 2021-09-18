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В США назвали оружие, которое может лишить Россию военного преимущества

Анастасия Волоснова

Технологии
В США назвали оружие, которое может лишить Россию военного преимущества
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В США «наступают на пятки» России в сфере гиперзвукового оружия. Об этом рассказал обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.

По его словам, Москва представляет впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения — ракеты «Циркон» и ракетный комплекс «Кинжал». Однако в США стремительно развивают данную сферу. В частности, разрабатывают гиперзвуковое оружие.

Так, одной из ключевых новинок стал гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Он появится в ВС США в 2023 году.

— LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, поскольку боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь, — добавил Осборн.

Он уточнил, что разрыв в технике между США и Россией начинает сокращаться, пишет РИА Новости.

До этого выдвинутая на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила, что Россия останется «самой крупной военной угрозой» для НАТО в ближайшие десять лет.

В Пентагоне тем временем объяснили важность НАТО для построения диалога с Россией.

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