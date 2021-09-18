«Желтый» уровень опасности объявили в Московской области из-за заморозков

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В Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом рассказали в субботу, 18 сентября, в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать в регионе с 01:00 до 05:00 воскресенья, 19 сентября.

В ночь на 19 сентября скорость ветра в Подмосковье составит 15 метров в секунду. Его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду, пишет «Подмосковье сегодня».

До этого Гидрометцентр России объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности. С 21:00 субботы до 21:00 вторника в Москве ожидаются проливные дожди. Порывы ветра в эти дни будут достигать 15–20 метров в секунду.

Вся рабочая неделя в Москве начиная с 20 сентября прогнозируется очень холодной, дождливой и ветреной. В этот период погоду будет определять циклон из Европы, который придет в столицу с юго-запада. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.