Ученые рассказали об опасности мутаций коронавируса

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Опасность мутировавшего коронавируса в том, что он лучше передается по воздуху. Это выяснили ученые из Университета Мэриленда в США.

В своем исследовании они изучили 49 случаев заболевания разными штаммами болезни. Все они проходили в слабой форме или бессимптомно. Результаты их работы опубликованы в Clinical Infectious Diseases.

Определили заразность они с помощью простого теста. Участники должны были пропеть фразу «С днем рождения тебя!». Зараженный первоначальным (уханьским) штаммом человек выдыхал примерно в 100 раз меньше вирусных частиц, чем пациент со штаммом «альфа».

— Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем, — передает РИА Новости мнение исследователей.

Специалисты также подтвердили эффективность медицинских масок — при их использовании риск заразиться воздушно-капельным путем снижается на 50 процентов.

Помимо ношения масок, для профилактики коронавируса необходимо вакцинироваться.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».