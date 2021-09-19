Космический корабль Crew Dragon с пассажирским экипажем сел на воду у побережья Флориды

Фото: https://twitter.com/spacex

Космический корабль американской корпорации SpaceX приводнился в Атлантическом океане возле побережья Флориды. Его экипаж полностью состоял из гражданских лиц и провел в полете около трех суток.

Трансляция приземления велась в субботу, 18 сентября, на сайте компании.

О запуске стало известно в четверг, 16 сентября. Он прошел в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией космонавтов на орбите. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20:02 по времени Соединенных Штатов (03:02 по московскому времени четверга, 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через две минуты 40 секунд отделилась первая ступень ракеты-носителя, она в автоматическом режиме снизилась и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Спустя восемь минут и 51 секунду после запуска выключились двигатели второй ступени ракеты-носителя, через три минуты от нее отсоединился сам корабль.

25 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хочет пригласить главу SpaceX Илона Маска на запуск «Союза МС-19» с Байконура. Кроме того, руководитель госкорпорации планирует отправить аналогичное приглашение основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону и владельцу аэрокосмической компании Blue Origin Джеффу Безосу.