Врач рассказала, когда лучше всего пить кофе

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Кофе можно употреблять утром, но не натощак, и днем. Вечером лучше воздержаться от чашки ароматного напитка. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

— Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу, — предупредила она в интервью «Радио Sputnik».

По ее словам, в дневное время кофе может заменить небольшой перекус. Если выбирать между ним и булкой, лучше остановиться на напитке. Однако полноценный обед он заменить не в состоянии. Для правильного питания дневной прием пищи должен быть сбалансированным и включать в себя целый набор веществ — белков, жиров, углеводов и витаминов. Вместе с кофе человек получит в основном жиры.

— Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе – только утренний вариант, — резюмировала Лизун.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что энергетические напитки содержат большое количество сахара и различных «химических добавок». Это может причинить вред организму. Более того, негативные эффекты от этого напитка усиливаются газированной водой, из которой он состоит.