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Экстрасенс сообщила, какие сны предсказывают богатство

Михаил Алимов

Развлечения
Экстрасенс сообщила, какие сны предсказывают богатство
Фото: Pexels

Издавна во снах людям приходили различные знамения и подсказки. Главное — правильно их истолковать. Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», ведунья Кажетта Ахметжанова это делать умеет и расскажет, какие сны сулят богатство.

— К богатству снятся монеты, препятствия, горы, если ты идешь, значит идешь к своему богатству, — сообщила она «Пятому каналу».

По ее словам, к богатству снятся сундуки, богатые ткани или роскошный стол, ломящийся от продуктов. Эксперт даже привела в пример, как ее знакомая во сне увидела обыкновенную манную кашу, а потом ее муж заключил контракт на 200 миллионов долларов.

В августе победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ждет Россию в 2022 году. Александр Шепс отметил, что 2022 год будет более спокойным и стабильным, чем 2021-й. Внутренняя и внешняя политика России также стабилизируется, а международные конфликты сбавят обороты. Также медиум затронул тему экономики. По его словам, в этом плане страна не покажет стремительного роста вплоть до 2024 года, однако, падение экономики остановится.

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