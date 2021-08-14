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Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ждет Россию в 2022 году

Виктория Сикерина

Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ждет Россию в 2022 году
Фото: Pexels

Победитель 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс рассказал, чего ждать россиянам в следующем году. Он отметил, что 2022 год будет более спокойным и стабильным, чем 2021-й.

Внутренняя и внешняя политика России также стабилизируется, а международные конфликты сбавят обороты, пояснил Александр Шепс.

Также медиум затронул тему экономики. По его словам, в этом плане страна не покажет стремительного роста вплоть до 2024 года, однако, падение экономики остановится.

Помимо этого, ясновидящий заявил, что отношения между Россией и США постепенно будут налажены. При этом конфликт между РФ и Украиной сполна исчерпан не будет, но появится почва для компромисса и диалога, сообщают Невские новости.

Отметим, что в субботу, 14 августа, были названы пять событий, которые предсказала Ванга на 2021 год. Среди них оказались следующие: прорыв в поиске лекарства от рака, демографический кризис, обострение религиозных противоречий с мусульманами, упадок США и природные катаклизмы.

На 2022 год Ванга также сделала прогноз. По ее словам, в грядущем году появится неизвестная науке болезнь, разовьются отношения России и США, а люди станут богаче.

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