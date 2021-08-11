«Богатство, отношения с США и болезнь»: названы самые громкие предсказания Ванги на 2022 год
Болгарская предсказательница Ванга умерла 25 лет назад, однако ее пророчества имеют вес до сих пор. Ясновидящая предсказала много интересного на долгие годы вперед, в том числе и на предстоящий 2022-й.
По словам Ванги, неизвестная ранее науке болезнь настигнет человечество в начале третьего тысячелетия. Эпидемия, по прогнозам ведуньи, придет то ли из Африки, то ли с Востока. Общество предполагает, что экстрасенс имела в виду коронавирусную инфекцию, которая поразила всю планету и забирает множество жизней. К несчастью для населения планеты, провидица не оставила в своих словах никаких намеков о том, когда миру удастся победить это зло. Однако тот факт, что предсказания Ванги распространяются и на другие сферы человеческой жизни, помимо здоровья, вселяет надежду, что мир все-таки станет прежним и в нем не будет места эпидемии.
Ванга также предсказала развитие отношений России и США. По ее словам, отношения между странами будут прекращены, однако сотрудничество РФ с Китаем будет продолжаться и становиться крепче с каждым годом.
Относительно России ясновидящая говорила, что страна уже выдержала многое и выдержит все трудности в будущем. Люди в РФ, однако, останутся прежними. Они будут следовать выбранному издавна пути и сражаться за свое благополучие. В генах у российского народа, по мнению ведуньи, заложены борьба за место под солнцем и невероятные силы для того, чтобы сражаться за свои права на мировой арене.
Прорицательница также предположила, что люди будут сказочно богаты, не имея при этом денег. Исследователи считают, что Ванга имела в виду электронные банкноты и биткоины, которые так популярны в настоящее время, передает Teleprogramma.pro.