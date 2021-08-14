Названы пять событий, которые предсказала Ванга на 2021 год

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Болгарская предсказательница Ванга умерла в 1996 году, но оставила после себя множество посланий. Пять из них относятся и к текущему года и даже начинают сбываться.

Прорицательница предсказала прорыв в исследовании лекарства от рака. Новый способ лечения болезни должны открыть в 2021 году, сообщила она. При этом ее пророчества редко имели точную дату, считают современные экстрасенсы. Поэтому лекарство могут отыскать и в ближайшие несколько лет.

Демографический кризис ожидает Россию в этом году. С этим согласны и астрологи — Сатурн входит в знак Водолея, что призывает жителей страны к аскетизму. Это характерно для первого полугодия, однако во втором показатель должен прийти в норму.

Обострение религиозных противоречий с мусульманами прочила Ванга в 2021 году. За несколько лет до этого ее предсказание начало сбываться. Стоит только вспомнить ситуации с французским изданием «Charlie Hebdo», известной своими карикатурами. В 2015 году на здание ее редакции несколько раз нападали. После одного из таких нападений погибли четверо сотрудников издания. А в 2020 году учителя, показавшего на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, жестоко убили в центре Парижа. Пророчица предсказала в 2021 году обострение ситуации.

Упадок ожидает США. Ванга предсказывала смену лидера на политической арене мира — ведущее место в этом году должен занять «красный дракон». Заметен явный восточный колорит, поэтому им может стать Китай, однако не исключено, что это будет и Россия. При этом китайская экономика уже в 2021 году вышла в лидеры и стремительно восстанавливается после пандемии коронавируса. Страна уже преодолела самые тяжелые времена и стремится занять господствующую нишу в мировой жизни.

Пророчица предсказала многочисленные природные катаклизмы в 2021 году. И их хватает — пожары, наводнения, таяния ледников. Единственным спокойным местом Ванга считала Россию, передает Пятый канал.

Недавно были названы самые громкие предсказания Ванги на 2022 год. Среди них сказочное богатство людей, появление неизвестной болезни и судьба России.