Движение на Мценской улице временно ограничат из-за инженерных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Мценская улица Карта всех событий

На улице Мценская ограничат движение с 28 сентября по 29 декабря. Там будут проводиться инженерные работы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

— Ограничение движения введут в связи с проведением инженерных работ на улице Мценская с 28 сентября по 29 декабря круглосуточно, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ограничения введут на участке возле дома №16 и дома №22. В обоих случаях движение ограничат по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Возле дома №22 обустроят временные уширения.

До этого сообщалось, что в связи с проведением инженерных работ 24 и 25 сентября на нескольких столичных улицах в разных округах города будет временно ограничено движение. Ограничения будут на Открытом и Головинском шоссе, а также в Мукомольном проезде.