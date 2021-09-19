Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие дни

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во второй половине воскресенья, 19 сентября, а также в следующие несколько дней в столице ожидаются обильные дожди и сильный ветер. Об этом предупредила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня и 20–21 сентября в столице ожидаются интенсивные дожди и порывы ветра до 15–17 м/с, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Жителей столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

До этого синоптики предупреждали, что с 19 по 22 сентября в столице выпадет около 37 миллиметров осадков. Такие показатели составляют 57 процентов от месячной нормы.

Вся рабочая неделя в Москве начиная с 20 сентября прогнозируется очень холодной, дождливой и ветреной. В этот период погоду будет определять циклон из Европы, который придет в столицу с юго-запада. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.