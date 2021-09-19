Политолог отметил роль онлайн-голосования в снижении числа надомников

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Дистанционное голосование на выборах в Госдуму является удобным, так как включает в себя тех, кто раньше голосовал на дому. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в воскресенье, 19 сентября.

— Итоговые результаты касаемо проголосовавших на дому объявит Мосгоризбирком. Но в целом можно сказать, что на сегодняшний день количество тех, кто голосовал на дому на этих выборах, по сравнению с предыдущим голосованием по поправкам к Конституции, меньше, — рассказал специалист.

В этом, по его словам, сыграло роль удобное дистанционное голосование. Многие из тех, кто раньше голосовал на дому, отдали свой голос дистанционно, добавил Чеснаков.

Итоговый результат, по словам главы центра, не сильно будет зависеть от числа тех, кто голосовал на дому. Большое число избирателей, проголосовавших дистанционно, является позитивным фактом, подчеркнул он.

Это позволяет им реализовать свое конституционное право по формированию власти, приводит слова Чеснакова агентство городских новостей «Москва».

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 93,3 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.