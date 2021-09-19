Явка на онлайн-голосование в Москве достигла рекордных 93,3 процента

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Явка на онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы в Москве составила рекордные 93,3 процента. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в воскресенье, 19 сентября.

— Побит рекорд явки на электронное голосование: 93,3 процента ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования, — отмечается в Telegram-канале штаба.

Тем временем явка избирателей на выборах в Крыму к 15:00 достигла 43 процентов, сообщает издание ФАН.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла 93,3 процента. При этом общая явка в Москве на 10:00 составила 36,37 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.