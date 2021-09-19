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Парламент РФ планирует обсудить предложение Памфиловой о каникулярной неделе для выборов

Виктория Сикерина

Политика
Парламент РФ планирует обсудить предложение Памфиловой о каникулярной неделе для выборов
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума федерального собрания Российской Федерации

Российский парламент готов обсудить предложение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой об установлении для проведения выборов каникулярной недели в октябре. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он отметил, что принятие такого решения требует обсуждений и основательных аргументов.

— Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов, — заявил председатель комитета.

Ранее Элла Памфилова предложила установить в стране каникулярную неделю в октябре для проведения выборов.

По ее словам, этот месяц в году является маломобильным. Именно из-за этого в 2021 году в октябре проведут перепись населения в России.

— В школах в конце октября как раз каникулярная неделя есть. Понятно, что не во всех. Но если где-то к единому знаменателю подумать, посмотреть учреждения, сделать каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь. Это мое предложение, — цитирует РИА Новости слова председателя ЦИК РФ.

В воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова сообщила, что максимальная явка на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва по состоянию на 10:00 мск воскресенья, 19 сентября, зафиксирована в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, а минимальная — в Санкт-Петербурге.

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