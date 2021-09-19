Клишас заявил, что онлайн-голосование должно стать доступным и в других регионах России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Возможность голосовать в электронном формате на выборах должны получить и другие регионы РФ. Такую идею в воскресенье, 19 сентября, высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его мнению, распространение регионального онлайн-голосования напрямую зависит от технической готовности конкретных территорий.

— Практику электронного голосования нужно расширять, она должна охватывать больше регионов. Это вопрос технической готовности и наличия качественной связи, — цитирует слова Андрея Клишаса РИА Новости.

Также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что российский парламент готов обсудить предложение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой об установлении для проведения выборов каникулярной недели в октябре.

Однако он добавил, что принятие такого решения требует длительных обсуждений и основательных аргументов. Дальнейшие действия в этом вопросе будут зависеть от готовности председателя ЦИК к такому разговору, подытожил Андрей Клишас.